37 milyarlık kaçak ürün gümrüğe takıldı

Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk 10 ayında yaptığı Türkiye'nin tüm gümrüklerindeki denetimleriyle 37 milyar 63 milyon liralık kaçak ürüne geçit vermedi. Yapılan denetimlerle uyuşturucudan akaryakıta, elektronikten makine parçalarına kadar tonlarca yasa dışı ve kaçak ürün ele geçirildi.

164 BİN 243 TELEFONA GÜMRÜKTE EL KONULDU

İlk 10 ayda yapılan denetimlerde yakalan eşyalar arasında 164 bin 243 cep telefonu, 16,6 ton uyuşturucu, 2 milyon paket sigara, 4,2 milyon adet elektronik sigara, 54,5 milyon adet makaron, 129 ton tütün, 4 bin 629 litre alkollü içki, 1648 otomobil, 2,7 milyon litre akaryakıt, 1 milyon 82 bin adet makine aksamı, 730 bin 520 adet ilaç ve 45,7 milyon ton gıda ele geçirildi. Bunların piyasadaki değeri ise 25 milyar lirayı geçiyor. Ayrıca içeriği açıklanmayan ve kaçak geçirilmeye çalışılan 11 milyar 848 milyon lira değerinde muhtelif eşyaya da el konuldu.

5,2 MİLYAR LİRALIK İTHALATA DENETİM

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nca kurulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'yle (TAREKS), 2024'te, oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara, yapı malzemelerinden ayakkabı, deri ve konfeksiyon ürünlerine kadar 5,2 milyar dolarlık ithal sanayi ürününün denetimi gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ürün güvenliğinde teknik mevzuatla ortaya konulan gerekliliklerin ticari çıkarlar için ihlal edilmemesinin yanı sıra ülke pazarına uygunsuz ve güvensiz ithal ürünlerin girmesinin önlenmesinin kritik rol oynadığı belirtildi.

ANNE BEBEK ÜRÜNLERİNİN %9'U GERİ GÖNDERİLDİ

Açıklamada, "2024 yılı içerisinde ithalat aşamasında, özellikle hassas tüketici grupları da göz önünde bulundurularak kullanımları esnasında herhangi bir risk unsuru oluşturmaması oldukça önemli olan anne bebek ürünlerinin %9'u, oyuncakların %6'sı, tüketici ürünlerinin %5'i uygunsuz veya güvensiz bulunarak ithalatına izin verilmemiştir" denildi.

3,6 MİLYON SANAYİ ÜRÜNÜNE BAŞVURU

Açıklamada, TAREKS'e, sanayi ürünlerinin ithalatı için, bu yılın 11 ayında yapılan 3,6 milyon başvurunun risk analizinden geçirildiği bildirildi. Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerin yüzde 12,1'inin fiili denetime tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, "Oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara, yapı malzemelerinden ayakkabı, deri ve konfeksiyon ürünlerine kadar yaklaşık 5,2 milyar dolar değerinde sanayi ürünü denetlendi. Yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası neticesinde teknik mevzuata aykırı bulunan ürünlerin ülkeye girişine vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve parasının, uygunsuz ve güvensiz ürünlerden korunması adına izin verilmedi" denildi.