İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti
İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti
Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' skandalı: Doçent tutuklandı
Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' skandalı: Doçent tutuklandı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla öldüren polis açığa alındı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla öldüren polis açığa alındı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
TBMM'de 'Uludere' tartışması
TBMM'de 'Uludere' tartışması
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "AK Parti açılımı" çerçevesinde dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. KRT yayınında konuşan Davutoğlu, "AK Parti'den kopmadım. Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" ifadelerini kullandı. Daha önce de benzer açıklamalar yapan Davutoğlu, parti ile "ruh bakımından" bağının sürdüğünü dile getirmişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 09:35, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:38
Yazdır
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'AK Parti açılımı'nda ikinci adımı attı.

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında "ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını" söyleyen Davutoğlu, yine benzer bir açıklama yaptı.

KRT yayınına katılan Davutoğlu, konuya ilişkin bir soruya "AK Parti'den kopmadım. Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" yanıtını verdi.

"Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" diyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

ÖZEL GÖRÜŞÜNCE NORMALLEŞME OLUYOR: Özgür Özel, Erdoğan'la görüşürse normalleşme oluyor hepimiz alkışlıyoruz. Ben de alkışladım görüşsün diye. Peki Erdoğan'la görüşmüş olsak bu normalleşme olmaz mı? Veya bundan kim korkar?

İHTİYACINIZ BİTTİ, VUR DAVUTOĞLU'NA: Sayın Özgür Özel yanlış yapmadı, doğru yaptı. Ama bugün ismini vermeyeyim, bazı televizyonlar, onlara söylüyorum, biz AK Parti'ye karşı haklı mücadele verdiğimizde o zamanki bakış açınız demek ki son derece egoist bir bakış açısıymış. Demek ki sadece bizi istismar etme amaçlı bakmışsınız. Bizimle yeni bir Türkiye inşa etmeyi düşünmemişsiniz demek ki. Şimdi o ihtiyacınız bitti, bir sürü çevre gibi vur abalıya, vur Davutoğlu'na. Ya bana vuran vurdu, elhamdülillah, hala buradayım. Yedi düvel vurmaya çalıştı, buradayım, gitmeyeceğim.

BEN TERK ETMEDİM: Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da. O kitlelerin de tarihi AK Parti'yle başlamaz, 28 Şubat'la başlar, 12 Eylül'le başlar. Yassıada Mahkemeleri'yle başlar. Ben o kitlelerin içinden geldim, o muhafazakar kitlelerin sözcüsü oldum, hocası oldum. AK Parti'yle beraberim derken de kastettiğim AK Parti'nin bugünkü kadroları o günkü ilkeleri terk etti ama ben terk etmedim diyorum.

SURİYE'DE HAKLI OLDUĞUM ORTAYA ÇIKTI: Bu konuda da hiç gocunmam ama son dönemde niye bu hızlandı? Suriye olayları olmamış olsa belki bu kadar gündeme gelmezdi. Çünkü Suriye olaylarında iktidar çevreleri de kolaycılıkla beni suçluyorlardı. Haklı olduğum ortaya çıktı ve daha önce bana karşı paslanan kulaklar şimdi daha dikkatli dinliyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber