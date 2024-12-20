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BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak

BOTAŞ Genel Müdürlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 262 personel alımı yapacağını duyurdu. Duyuruya göre, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimlerinde görev alacak 30 engelli personel için de özel kontenjan ayrıldı. Başvurular, BOTAŞ'ın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 09:02, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:03
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BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel alınacak.

BOTAŞ'ın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınacak.

Ayrıca üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.

Personel alımı ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

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