Şam Erdoğan'ın gelişine hazırlanıyor iddiası

Türkiye Gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Suriye'de yaşanan büyük değişimin ardından Şam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir ekip, Şam'a gelerek incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burada da kontroller yaptı.

OLAĞANÜSTÜ KORUMA KALKANI

Şam'da konuştuğumuz kaynaklar önümüzdeki 15 günlük süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini kaydetti. HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.

DIŞ HATLAR SEFERLERİ AÇILABİLİR

Türkiye, Şam'da Büyükelçiliğin açılmasının ardından Halep konsolosluğu için de çalışmalarına hız verdi. Fiziki şartların hazır olmasının ardından konsolosluğun hizmete gireceği bildirildi. Erdoğan beklentisine paralel Türkiye'nin Suriye'ye ilk dış hatlar seferini gerçekleştireceği de öğrenildi.

Öte yandan aralarında bazı siyasi parti başkanları, Erdoğan karşıtı gazeteci, yorumcu ve STK başkanlarının Şam'ı ziyaret amaçlı resmi makamlara talepte bulunduğu bilgisi var. Bu isimler arasında düştüğü son güne dek Beşşar Esad'a destek verenler de bulunuyor.