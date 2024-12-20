Milyonlarca emekli için son 10 gün!

2024 yılında emekli olanların maaşı, 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha yüksek olacak. Emeklilik sistemindeki düzenlemeler, maaş farklarının yıl bazında değişmesine neden oluyor ve vatandaşlar bu durumu göz önünde bulunduruyor.

Birçok kişi bu farkı değerlendirerek emeklilik dilekçelerini vermeye başladı. Ancak uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ne yazdığı yazısında, emekli maaşı ile mevcut maaşın karşılaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi ile aynı işyerinde ya da başka bir yerde çalışmanın mümkün olduğunu, kendi işyerinizi açmanız durumunda ise emekli maaşınızda herhangi bir kesinti olmayacağını ve BAĞ-KUR primi ödemek zorunda kalmayacağınızı belirtti.

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR DİKKAT

Bununla birlikte, emekli olmayı aceleye getirmemesi gereken bazı vatandaşlar da var.

Eğer maaşınız, emekli maaşınızdan daha yüksekse ve emekli olduğunuzda gelir kaybı yaşayacaksanız, brüt maaşınız yüksekse ve önünüzde birkaç yıl daha çalışma fırsatınız varsa, emeklilik kararını bir kez daha gözden geçirmenizde fayda var.

Erdursun, yüksek maaşı olanların emekli olmadıkları takdirde kazançlı da çıkabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yüksek maaşı olup emekli olmayıp ça-lışanların ayrıca ceplerine fazladan girecek olan maaşlarının da bir kısmını tasarrufa yönlendirmeleri durumunda bu işten kazançlı çıkma ihtimalleri de var" dedi.

KİM NE ZAMANA KADAR DİLEKÇE VERMELİ?

SSK-Bağ/Kur-Banka çalışanlarının 31 Aralık 2024 tarihine kadar karar vermeleri gerekiyor. Kamu işçilerinin ve 1 Ka-sım 2008 sonrasında memur olanların ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar karar vermeleri gerekiyor.