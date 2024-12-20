Okullara yılbaşı kutlama yasağı

Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nden okullara yazı gitti.

İlçe müdürlüklerinden gönderilen yazıda, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, noel, cadılar bayramı ve benzeri her türlü etkinliğin yapılmaması istendi.

Okul ve sınıflarda yılbaşı süslemesi yapılmaması da talep edildi. Milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklerin tercih edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Edinilen bilgiye göre, yazı bakanlıktan tüm illerdeki okullara değil, yalnızca iki ilçe müdürlüğünün inisiyatifiyle kendi bölgelerindeki okullara gönderildi.

YASAKLANMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı, şubat ayında Özel Okullar yönetmeliğinde değişiklik yaparak özel okullarda Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı gibi kutlamalar yapılmasını yasaklamıştı.