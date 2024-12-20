Fabrika işçilerini taşıyan midibüs devrildi! 1 ölü 8 yaralı

Kazada midibüsteki 9 işçi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.M.Z, hastanede yaşamını yitirdi. 8 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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