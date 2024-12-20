Fabrika işçilerini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Araçta bulunan 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 10:35, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:33
İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.