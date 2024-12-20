Oğlu olduğunu bilmeden izledi, acı tesadüfü sonra öğrendi!

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 16 yaşındaki Önder Durgut'a, 15 Ekim tarihinde motosikletle işe giderken otomobil çarptı. 23 yaşındaki Tolga Kazan'ın kullandığı otomobilin çarpması ile metrelerce havaya fırlayan genç, ağır yaralandı.

Sabah'ın haberine göre; hastaneye kaldırılan Durgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı anbean kameralar tarafından kaydedildi. Kameralardaki bir ayrıntı ise yürek burktu...

ANNE OLAY YERİNE BAKTI, GERÇEĞİ SONRA ÖĞRENDİ

Okulda çalışan anne Şakire Durgut, sabah oğluyla birlikte işe gitmek üzere evden çıktı. Motosikletiyle işe giden anne Şakire Durgut, kazayı görüp uzaktan o bölgeye bir süre baktıktan sonra işe doğru gitmeyi sürdürdü. Anne Durgut, işe gittikten bir süre sonra gelen telefonla kaza yapan kişinin oğlu olduğunu öğrendi.

"EŞİM ÖNDER OLDUĞUNU BİLMEDEN AĞLAMAYA BAŞLADI"

Vedat ve Şakire Durgut çifti, 5 çocuğundan en büyüğü olan Önder'i kaybetmenin hüznünü yaşıyor. Baba Vedat Durgut, "Otomobil Önder'e vurduğunda çocuğu havaya fırlatmış. Eşim kazayı görmüş. Çocuğum yerde yatarken 'anne' diye bağırmış ama eşim yüzünü görmediği için Önder olabileceğini düşünmemiş. Sonra beni arayıp, 'Burada bir çocuk kaza yaptı. Hemen gel bir bak. Önder de telefona cevap vermiyor' dedi. Ben de oğlumu aradım ama ulaşamadım. Eşim daha Önder'in olduğunu bile bilmeden ağlamaya başladı. Sonra bize telefon geldi ve oğlumuzun kaza yaptığı söylendi. Allah kimsenin başına vermesin. Çok büyük bir acı. Adalete güveniyoruz" dedi.

"MAALESEF OĞLUMUN ÖLDÜĞÜ KAZAYA ŞAHİT OLDUM"

Anne Şakire ise, "Çocuğumu kaybettim. Onun hüznü içindeyiz. Maalesef oğlumun öldüğü kazaya da şahit oldum. 5 dakika önce birlikte evden çıktık. Çarpan otomobil benim arkamdaydı. Beni bile yolda giderken sıkıştırdı. Kenara çekildiğimle beni geçip çocuğa çarpması bir oldu. Oğlumun olduğunu anlamadım ama içim parçalandı. Çocuğu öyle görünce ağlamaya başladım. Meğer oğluma ağlamışım" diye konuştu.

Öte yandan otomobil sürücüsü Tolga Kazan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna göre Önder Durgut'un da asli kusurlu olduğu kaydedildi.