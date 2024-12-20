Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,03 puan ve yüzde 0,27 azalışla 9.739,10 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,28 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,31 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.