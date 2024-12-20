Merkez Bankası duyurdu: Piyasanın enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 10:09, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:14
Cari yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi. Ankette 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 27,2'den yüzde 27,07'ye geriledi.
Cari yıl sonu bankalararası döviz piyasası dolar kuru beklentisi 35,7205'ten yüzde 35,30'a geriledi.
Yıl sonu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 50'den yüzde 48,51'e geriledi.