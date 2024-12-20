Tüketici güven endeksi aralıkta arttı
Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 81,3 oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 10:14, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:28
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasım ayında 79,8 iken aralık ayında yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 oldu.