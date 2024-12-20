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İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe! 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 kişi yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 10:30, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:27
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İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe! 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 kişi yakalandı.

BİRÇOK ADRESE EŞZAMANLI OPERASYON

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kimlikleri ve yerleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için dün operasyon başlatıldı.

Birçok adrese özel harekat timleri ile birlikte yapılan zincirleme operasyonlarda, 16 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

2 HAFTA ÖNCE DE 12 KİŞİ YAKALANMIŞTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, çatışma bölgelerindeki silahlı örgütlerle bağlantılı olan DEAŞ üyesi şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 12 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 13 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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