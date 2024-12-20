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Kasımda kurulan şirketler azalırken, kapanan şirketler arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ait şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, kurulan şirket sayısı ekime göre yüzde 6,6 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 oranında artış gösterdi. Kasımda Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmediği görüldü.

Haber Giriş : 20 Aralık 2024 10:28, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:32
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Kasımda kurulan şirketler azalırken, kapanan şirketler arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime kıyasla yüzde 6,6 azalışla 10 bin 808'den 10 bin 92'ye gerilerken, aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artarak 2 bin 631'e çıktı. Ekim ayında 2 bin 440 şirket kapanmıştı.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,9 artış gösterdi. Türkiye'de kasımda 10 bin 301 şirket ve kooperatifin kuruluşu gerçekleştirildi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11, kooperatif sayısı yüzde 11,4 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,8, kooperatif sayısı yüzde 12,1 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,1 geriledi.

Kurulan şirket sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3, kooperatif sayısı yüzde 19,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8,9, kooperatif sayısı yüzde 27,5 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 83,9 azalış gerçekleşti.

Kasımda Bayburt'ta şirket kurulmadı

Kasımda Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmediği görüldü.

Söz konusu dönemde kurulan 10 bin 301 şirket ve kooperatifin yüzde 86,2'sini limitet şirketler, yüzde 11,7'sini anonim şirketler ve yüzde 2'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8'i İstanbul, yüzde 11,5'i Ankara ve yüzde 6,7'si İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 442'si ticaret, 1520'si inşaat ve 1266'sı imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 565'i inşaat, 475'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı ve 108'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerin 938'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362'sinin imalat, 328'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 594'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 246'sının inşaat, 153'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kasımda 209 kooperatif kurulurken bunların 147'si konut yapı, 37'i işletme, 9'u turizm geliştirme kooperatifleri alanında faaliyet gösteriyor.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 599 yabancı ortak sermayeli şirketin 26'sı İran, 18'i Azerbaycan ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 77'si anonim, 522'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl söz konusu şirketlerin 873'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 323'ü ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 318'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektörlerinde kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 75,9'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

11 ayda 102 bin 804 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalışla 102 bin 804'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 19,7 artışla 23 bin 861'e yükseldi.

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