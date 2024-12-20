7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti
İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti
Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' skandalı: Doçent tutuklandı
Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' skandalı: Doçent tutuklandı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla öldüren polis açığa alındı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla öldüren polis açığa alındı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
TBMM'de 'Uludere' tartışması
TBMM'de 'Uludere' tartışması
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
Ana sayfaHaberler Yaşam

İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla ve Manisa'dan acı haberler geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oksijen tüpü patlayan evde 91 ve 89 yaşlarındaki çift hayatını kaybetti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde ise baca temizliği sırasında çıkan yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 11:40, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:40
Yazdır
İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti

Gece saatlerindeki iki ilde (manisa ve muğla) çıkan yangın 4 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

MANİSA

Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı'nda emekli orman muhafaza memuru Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek'in (89) yaşadığı tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı.

Patlama sesi duyan ve yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir odası ile çatısı tamamen yandı.

Ekipler, evdeki yaşlı çiftin cansız bedenini buldu.

Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, gazetecilere babaannesinin akciğer rahatsızlığı olduğunu, oksijen tüpü kullandığını söyleyerek, "Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış." dedi.

İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, duyulan patlama sesinin de yangın nedeniyle oksijen tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

MUĞLA

Yangın Kozağaç Mahallesi'nde dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber