Semih Çelik'in ailesinden mahkemeye soyadı başvurusu

İstanbul Fatih'teki vahşete ilişkin soruşturma sürüyor.

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AYNI SOYADI KULLANMAK İSTEMİYORLAR

Katil Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile ablası S. Çelik, soyadının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu.

Çelik'in babası ve kız kardeşince Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu olayın büyük bir infial oluşturduğu belirtildi.

"Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için Çelik olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullanan aile can güvenliklerinden endişe ettiklerini de belirtti.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

SOSYAL MEDYADAKİ AYİN İDDİALARI

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmamıştı.