7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı

Diyarbakır Valiliği, kentte faaliyet yürüten ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen 7 Özel Eğitim Kurumu'nun süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Şehir genelinde 165 merkezde 22 bin 963 öğrenciye devlet desteğiyle eğitim verilirken, yapılan incelemelerde bazı kurumlarda usulsüzlüklere rastlandı. Rastgele seçilen öğrenci grupları üzerinden kamera kayıtlarıyla gerçekleştirilen incelemelerde, bazı kurumların eğitim vermediği halde devletten destek ödemesi aldığı belirlendi. Bu durumun, yalnızca mali açıdan devleti zarara uğratmakla kalmadığı, aynı zamanda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri eğitimden mahrum bırakıyor.

'Denetimler devam edecek'



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel eğitim kurumlarında yapılan denetimler sonucu haksız kazanç elde eden kurumlara yönelik ciddi yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Yetkililer, usulsüzlük tespit edilen kurumlara öncelikle alınan ücretin iki katı kadar para cezası kesildiğini belirtti. Aynı kurumun tekrar usulsüzlük yapması durumunda ise 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılma kararı alındığını ifade etti. Bu doğrultuda ilimizde 7 özel eğitim kurumu, valilik kararıyla süresiz olarak kapatıldı. Ayrıca yetkililer, özel eğitim sektöründe şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla devam edeceğini belirttiler.

'Eğitimde usulsüzlüğe taviz verilmeyecek'



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, ihtiyaç sahibi bireylerin gelişimlerine katkı sağlama sorumluluğu taşıdığına dikkat çekerek, "Usulsüzlük yapan hiçbir kuruma göz yummayacağız. Eğitim hakkını ihlal eden ve devletin kaynaklarını kötüye kullananlara yönelik denetimlerimiz hassasiyetle devam edecektir" ifadelerine yer verildi.