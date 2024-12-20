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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi 25 Aralık'ta görüşülecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin komisyondaki görüşmelerine 25 Aralık Çarşamba günü başlanacağını bildirdi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel: "Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararları almak üzere 18 üyeli Eğitim Kurulu oluşturulacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Akademi merkezi dışında eğitim merkezleri kurulmasına imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda 3 farklı yerde eğitim merkezi kurulması öngörülmektedir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 12:20, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:23
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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi 25 Aralık'ta görüşülecek

TBMM (AA) - KEMAL KARADAĞ - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin komisyondaki görüşmelerine 25 Aralık Çarşamba günü başlanacağını bildirdi.

Yüksel, AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hukuk düzenlerinin, adaleti esas alan ve insan haklarına dayanan bir kurallar sistemi oluşturmak durumunda olduğunu belirten Yüksel, yargıdaki tüm reform çalışmalarının belirli plan dahilinde, sistematik ve bütüncül anlayışla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yüksel, "AK Parti olarak mevzuatımızı yenileyip insan kaynağımızı nitelik açısından donanımlı hale getirirken bir yandan da adalet teşkilatımızın fiziki ve teknolojik altyapısını geliştiriyoruz. Toplumsal huzur ile güvenliğin sağlanarak toplumsal düzenin oluşturulması adil yasalar ve adaletli uygulayıcılarla mümkündür." dedi.

Türkiye Adalet Akademisi'nin, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız ve bağımsız karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirilmesi için faaliyet yürüttüğünü anlatan Yüksel, Akademi'nin, verdiği eğitimle özgün, saygın ve yenilikçi kurum olarak adalet teşkilatını güçlendirdiğini vurguladı.

Cüneyt Yüksel, adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sisteminin gerektirdiği nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesi için Türkiye Adalet Akademisi'ne ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

- "Akademi Teşkilatı 2 ana organdan oluşacak"

Yüksel, bilimde, teknolojide meydana gelen hızlı gelişmelerin ve artan nüfusun, uyuşmazlıkların niteliğinde ve sayısında önemli bir artışa neden olduğunu dile getirerek, ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması için uluslararası belgeler ve raporlar ile mukayeseli hukuktaki iyi örnekler dikkate alınarak Akademi'nin teşkilat ve görevleri ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenleyen teklifin hazırlandığını belirtti.

Teklifin biri geçici madde olmak üzere 21 maddeden oluştuğunu ifade eden Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademi Teşkilatının, Başkanlık ve Eğitim Kurulu olmak üzere iki ana organdan oluşması; Başkanlığın ise başkan ve daire başkanlıkları ile Hukuk Araştırmaları Merkezi şeklinde teşkilatlanması planlanmaktadır. Teklifle ayrıca eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararları almak üzere 18 üyeli Eğitim Kurulu oluşturulmaktadır. Eğitim Kurulunun katılımcı ve çoğulcu bir yapıda olması amacıyla üyelerinin hukuk ve adalet alanında hizmet veren farklı birimlerin temsilcilerinden seçilmesi öngörülmektedir."

Eğitim Kurulunun, eğitim müfredatını ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylayacağını anlatan Yüksel, ayrıca Kurul'un, Akademi'nin stratejik planına ilişkin de çalışmalar yapacağını belirtti.

- "Akademi avukatlar ve noterlere de eğitim programları düzenleyebilecek"

Cüneyt Yüksel, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda, Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacaktır." şeklinde konuştu.

Hukuk Araştırmaları Merkezine, hukuk ve adalet alanında gelişmeleri takip etme, ihtiyaçları tespit etme, araştırma, bilimsel çalışma ve yayımlar yapma görevi verileceğini ifade eden Yüksel, Merkezin, yargı mensuplarının uzmanlaşmasına katkı sağlanması amacıyla lisansüstü eğitimler düzenlenmesi için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapacağını da bildirdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, "Eğitimlerin tek merkezde yapılmasının zorluğu ve maliyeti gözetilerek Adalet Bakanının kararıyla, Akademi merkezi dışında eğitim merkezleri kurulmasına imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda 3 farklı yerde eğitim merkezi kurulması öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar ile üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin Akademi'ye öğretim elemanı olarak atanabileceğini veya görevlendirileceğini belirten Yüksel, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakimler, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilerin Akademi'de ders verebileceğini anlattı.

Yüksel, mesleki kıdem ve liyakatin önemi dikkate alınarak, Akademi'de görev yapacak daire başkanı, Hukuk Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına birinci sınıf hakim ve savcılar arasından atama yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Akademi'nin, hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin yanında, talepleri halinde avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanında görev yapan diğer kişilere yönelik de eğitim programları düzenlemesi öngörülmektedir. Akademinin denetimi adalet müfettişlerince yapılacaktır. Bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması amacıyla yabancı yargı mensuplarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve öğretim programları düzenlenebilecektir. Hakim ve savcılar, avukatlar ve noterler ile diğer kişilerin belli alanlarda uzmanlık kazanmaları için uzmanlık ve sertifika programları düzenlenecektir. Adalet Komisyonu olarak Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeleri 25 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceğiz."

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