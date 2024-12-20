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Şehir hastanelerinde 8 yılda yaklaşık 9 milyon ameliyat yapıldı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2016'da hizmete giren şehir hastanelerinde bugüne kadar yaklaşık 306 milyon muayene ve 9 milyon cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Halen 25 olan şehir hastanesi sayısının 2027'ye kadar 36'ya çıkarılması da planlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 12:25, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:31
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Şehir hastanelerinde 8 yılda yaklaşık 9 milyon ameliyat yapıldı

Türkiye'de ilk kez 2016'da hizmete giren ve şu an için ülke genelinde sayısı 25'e çıkan şehir hastanelerinde 8 yılda yaklaşık 306 milyon muayene ve 9 milyon ameliyat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, özellikle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni, nitelikli, uluslararası standartlara sahip Şehir Hastaneleri yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda bazı hastaneler yenilenirken, yoğun bakım yatak kapasitesi de yıllar içinde büyük oranda artırıldı.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle Yozgat'ta hizmet verecek ilk şehir hastanesinin ihalesi 2011'de yapıldı.

Temeli 20 Ağustos 2013'te atılan hastane, 18 ayda tamamlanarak eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından 16 Ocak 2016'da hizmete açıldı.

O tarihten bugüne KÖİ modeliyle 18 şehir hastanesi faaliyete geçti.

- Her yıl hizmete giren şehir hastanelerinin sayısı artıyor

Genel bütçe kaynaklarıyla yapılanlar da eklendiğinde bugüne kadar hizmete giren şehir hastanesi sayısı 25 oldu, 11 şehir hastanesinin inşaatı ise devam ediyor. Bunlardan 3'ünün 2025'te, 4'ünün 2026'da, 4'nün de 2027'de tamamlanması öngörülüyor.

Bunların yanı sıra 3 şehir hastanesinin yapımı için ihale hazırlık aşamasında bulunuyor. Söz konusu hastanelerin gelecek yıl başında ihalesinin yapılması ve 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca 6 şehir hastanesi projesi de hazırlık aşamasında. Bunların gelecek yıl içinde tamamlanarak, ihale edilmesi planlanıyor. Bu hastanelerin 2028'de hizmete girmesi bekleniyor.

Bakanlık tarafından yönetilen ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne ait şehir hastanelerinde KÖİ finansman modeli olarak yer aldı. Söz konusu hastanelerin başhekimleri ve yöneticileri Bakanlık tarafından atandı. Bu hastaneler diğer hastaneler gibi Sağlık Bakanlığının mevzuatı ile sevk ve idare edildi.

KÖİ modeliyle yapılanlarla tüm şehir hastanelerinin yatak kapasitesi, tüm kamu hastanelerindeki yatak sayısının yüzde 22'sine, bulundukları illerde ise yüzde 36'sına ulaştı.

Sağlıkta hizmet kalitesi ve alt yapısını güçlendiren Türkiye'de ilk olarak 2016'da hizmete giren şehir hastanelerinde 8 yıl içinde 306 milyon 33 bin 845 muayene ve 8 milyon 844 bin 339 ameliyat yapıldı.

- Sağlık tesisleri güçlenerek yenileniyor

Hastanelerin 2002'de 49 yıl olan ortalama yaşı 13 olarak tespit edildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri dahil eylül 2024 verilerine göre, 2002'de 774 olan hastane sayısı 2024'te 984'e ulaştı ve böylece 210 yeni hastane hizmete girdi.

2002'de 107 bin 394 olan yatak kapasitesi ise 172 bin 457'ye çıktı. Böylece son 22 yılda hastanelerdeki yatak kapasitesi 65 bin 63 artmış oldu.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Yoğun Bakım Yatak Sayısı 2002'de 869 iken bu yıl 24 bin 734 olarak kayıtlara geçti. Böylece, son 22 yılda kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayısı 23 bin 865 arttı.


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