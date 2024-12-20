Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı

Operasyonda 23 zanlı yakalandı; adreslerde 22 cep telefonu, 14 SIM kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların yakalanması amacıyla Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş ve Zonguldak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 23 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karışan kişileri yakalamak için araştırma başlattı.

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