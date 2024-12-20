Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli

Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda otomotiv sektöründe yaşananlara dair açıklamalarda bulunan ve asgari ücret artışının tüketim davranışı üzerindeki etkilerine değinen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Türkiye'deki nüfus ve mobilite ihtiyacı düşünüldüğünde, bundan sonraki dönemde pazarın 1 milyonun altına düşmesinin zor olduğunu öngörüyoruz" dedi.

Markaların elinde yeterli sayıda araç bulunmasından ötürü rekabet yoğun bir dönemin kendilerini beklediğini belirten Bozkurt, 2024'ün ilk 3 ayında ÖTV muaf araçların satışlarıyla hızlı başlayan pazarın GSR II yönetmeliklerinin devreye alınmasıyla farklı bir döneme girdiğini anlattı: "2023 yılını Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon 232 bin adetle kapatmıştı. 2024'ün de geçtiğimiz sene ile paralel bir adette sonuçlanacağı görünüyor. Böylece krediye ulaşmadaki mevcut zorluklara ve maliyetlere rağmen rekor bir seyir olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Asgari ücret artışı ve enflasyonla mücadele

2024 yılına dair satış adetlerinin kendilerine bir kez daha mobilitenin gerçek bir ihtiyaç olduğunu gösterdiğini dile getiren Bozkurt, enflasyonla mücadelenin yoğun şekilde devam edeceği 2025 yılında, asgari ücret artışının pek çok konuda belirleyici olacağını ifade etti: "Ocak ayında asgari ücret artış oranı, birçok sektör gibi otomotiv sektörü için de belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Artış miktarı, tüketicilerin harcama potansiyelleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak."