İki motosiklet çaldığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 13:20, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 13:18
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta E.Ç'ye ait 2 motosikletin Çağlayan'da çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirledikleri N.B. (15), K.C. (17), C.A. (15) ve M.B'yi (18) Fatih'te gözaltına aldı.
Farklı konulara ilişkin suç kayıtları da bulunan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.