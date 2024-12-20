Peyzaj işçisinin ölümünde belediye yöneticilerine soruşturma

MEB, YLSY kapsamında 668 öğrenciyi yurt dışına gönderecek
MEB, YLSY kapsamında 668 öğrenciyi yurt dışına gönderecek
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Erdoğan: Suriyelileri kovmuyoruz, gönüllülük esası önemli
Erdoğan: Suriyelileri kovmuyoruz, gönüllülük esası önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla öldüren polis açığa alındı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla öldüren polis açığa alındı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
TBMM'de 'Uludere' tartışması
TBMM'de 'Uludere' tartışması
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Peyzaj işçisinin ölümünde belediye yöneticilerine soruşturma

Ankara'da yeşil alanların bakımını üstlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA şirketinde çalışan peyzaj işçisi İsmail Ateş, mesire alanında kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, işçinin şefi Kadir S. asli kusurlu, 5 ANFA yöneticisi ise tali kusurlu olarak belirlendi. Savcılık, sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 13:40, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 13:43
Yazdır
Peyzaj işçisinin ölümünde belediye yöneticilerine soruşturma

Mamak ilçesindeki Mavi Göl mesire alanında 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda ANFA'da çalışan peyzaj işçisi İsmail Ateş, kullandığı 3 tekerlekli süpürme aracının devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda hazırlanan bilirkişi raporunda ANFA Mamak İlçe Şefi Kadir S., İsmail Ateş'in, operatör belgesi olmadığı ve gerekli eğitimleri almadığı halde süpürme aracında görevlendirilmesi nedeniyle asli kusurlu bulundu. ANFA Genel Müdür Yardımcıları Arsan Ö. ve Özgür A., peyzaj müdürleri Kemal G. ve Coşan Y. ile mühendis Selçuk Ali T. ise tali kusurlu bulundu. Raporda, emniyet kemerinin olmadığı, üzerinde çalışır bulunan hareketli iş ekipmanlarının devrilmeye karşı korunaklı olması gerektiği, yine de devrilmesi halinde sürücünün sıkışmasını önleyici koruyucu donatı bulunması gerektiği belirtildi.

'EŞİM, KIZIMIN DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ'

İsmail Ateş'in eşi Navruz Ateş, 3 kızının babasız kaldığını belirtip, sorumluların cezalandırılmasını isteyerek, "Eşimin kaza anında orada vefat ettiğini söylüyorlar. Dünyam yıkıldı. Acımı tarif edemem. İhmal var diyorlar. Eşimin hakkını aramak istiyorum. Kızlarımın hakkını istiyorum. 40 yaşında bir insanın hayatı bu kadar basit olmamalı. Eğitim alması gerekiyormuş aslında, eğitim aldırtmamışlar eşime. Zaten çok kötü bir araç vermişler eşimin altına. Araba çok fenaymış dediklerine göre. Bir insanın canı bu kadar basit olmamalı. 4 yıllık çalışmasının karşılığı olarak tazminat olarak 178 bin lira verdiler. Eşimin hayatı 178 bin lira değil. Dünyayı verseler de değişmem. Gideceği yere kadar da götüreceğim. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. 3 tane çocuğun ahı var. Eşim ortanca kızımın doğum gününde hayatını kaybetti. Çocuk artık doğum günü kutlamayacak. Doğum günü bitti" dedi.

'NE TUTUKLAMA NE GÖZALTI MEVCUT DEĞİL'

Ailenin avukatı Taha Burak Özkan, olayın 4 ay önce gerçekleştiğini fakat bu süre zarfında ciddi olarak hiçbir hukuki adımın atılmadığını öne sürdü. Özkan, "Şu ana kadar böyle ihmallerle dolu bir olayda ne bir tutuklama ne bir gözaltı mevcut değil. Olay olduktan sonra bizim araştırmalarımıza göre bu kazaya konu araçlar belediye tarafından toplatılmış. Benzer araçlar da toplatılmış. Yani başka şekilde kazalar olmasın diye. Bu bilinen bir durumdu madem ki neden şimdi toplatıldı? İlla canın gitmesi mi, ölmesi mi gerekiyordu? Bilirkişi raporunda araçta emniyet kemerinin bulunmadığı, koruma demirinin bulunmadığı, bu nedenle de vefatın gerçekleştiği açık bir şekilde tespit edildi. Fakat bizim bilirkişi raporuna itirazımız olmasına rağmen savcılık aracı soruşturma aşamasında kuruma iade etme kararı aldı. Bizim buna itirazımız oldu. Soruşturma aşamasında aracın iade edilmemesi gerektiği birçok bilirkişinin aracı inceleyebileceğine dair itirazlarımız oldu. Fakat savcılık bu itirazımızı yerinde görmedi. Araç şu an tek bir bilirkişi incelemesiyle beraber toplanmış, rapor neticesinde kuruma iade edilmiş durumda" diye konuştu.

Olayın basit bir iş kazası olmadığını belirten Özkan, "Bizim hukukçuların gözünde ihmal suretiyle insan öldürme söz konusu burada. Böyle önemli bir suçta şu ana kadar tutuklu yargılanma olması gerekiyordu. Kurum nezdinde gözaltına alınan, özellikle ifadeye çağrılan, tutuklamaya sevk edilen hiç kimse yok. Burada vicdanen ve hukuken herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber