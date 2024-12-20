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Anaokulunun kazan dairesinde yangın; öğrenciler bahçeye çıkarıldı

Kocaeli'de, anaokulunun bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anaokulu ile aynı bahçedeki ilkokul ve ortaokuldaki öğrenciler, tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 13:50, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 13:51
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Anaokulunun kazan dairesinde yangın; öğrenciler bahçeye çıkarıldı

Kartepe ilçesi Ataşehir Mahallesi Atakent Sokak'taki Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Anaokulu'nun bitişiğindeki kazan dairesinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Kazan dairesi çalışanının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada tedbir amaçlı aynı bahçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulun öğrencileri bahçeye çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kazan dairesinde ise zarar meydana geldi. Yaralanan ya da dumandan etkilenenin olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

'HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI'

Yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim gördüğü okulun Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Geçmiş, "Ana sınıfı bölümümüzün kazan dairesinde bir yangın çıktı. Olumsuz herhangi bir şey yok. Her türlü önlem alındı. İtfaiyemiz, ambulansımız geldi. Çocuklarımızdan yana hiçbir sıkıntımız yok. Öğretmenlerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Çok şükür can kaybımız olmadı" dedi.

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