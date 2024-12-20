Ticaret Bakanı: Suriye ile ticaret yakın zamanda hızlanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü'nün açılışında konuştu.

Suriye'de ticaret, yatırım ve imarın yeniden hızlanacağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, şunları aktardı:

"Suriye'de 8 Aralık devrimiyle beraber yeni bir süreç başladı. İki ülke arasında 2011-2024 yıllarında oldukça sınırlı düzeyde devam eden ihracat-ithalat işlemleri bazındaki ticaret, bundan sonra yakın zamanda çok daha hızlanacak. Suriye'de ticaret, yatırım, imar yeniden hızlanacak ve bu şekilde Türkiye ile Suriye ekonomik açıdan inşallah önemli bir bütünleşmeyi birlikte gerçekleştirecek. Zaten Gaziantep'in kardeş şehri Halep, Hatay'ın İdlib. Bütün Suriye bizim için kardeş ülke konumunda."