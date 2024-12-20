Bakan Şimşek: Umman'la mutabakat zaptı imzalandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Umman temaslarında Türkiye ile Umman arasında ticaret, yatırım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda da mutabık kalındığını belirtti. Özel sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde yatırım ve ticaret fırsatlarının detaylıca ele alındığını vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 15:17, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:19
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Umman temaslarıyla ilgili paylaşım yaptı.
Şimşek, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:
"Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık.
Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık.
Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik."