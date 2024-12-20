EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 15:25, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:30
2024-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
9-15 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2024-EUS Yerleştirme Sonuçları