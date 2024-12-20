Yerli malı haftasında Bayraktar TB2'ye miniklerden büyük övgü

Öğrenci, TB2'nin 1 milyon saat uçuşla dünya rekoru kırdığını ve Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Suriye ve Afrika'da önemli görevler üstlendiğini belirtti. Ayrıca, 30 yıllık Karabağ Savaşı'nı 44 günde tamamlayarak büyük bir zafer kazandığını vurguladı. Türkiye'nin yerli ve milli silahlarıyla dışa bağımlılığını azaltarak dünya SİHA pazarının %65'ine hakim olduğunu ifade etti.

Bu başarıda Selçuk Bayraktar ve ekibinin büyük payı olduğunu söyleyen öğrenci, Bayraktar TB2'nin Türk havacılık tarihinde birçok ilke imza attığını da ekledi.