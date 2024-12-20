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MEB, YLSY kapsamında 668 öğrenciyi yurt dışına gönderecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 668 öğrenci, yurt dışına gönderilecek. Başvurular, 23- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 15:55, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:57
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MEB, YLSY kapsamında 668 öğrenciyi yurt dışına gönderecek

1416 sayılı Kanun uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY Burs Programı) kapsamında, ülkenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilecek.

Bakanlıkça, 2024-YLSY kapsamında burslu olarak yurt dışına lisansüstü eğitim almak için gönderilecek toplam öğrenci sayısı 668 oldu.

37 ülkede lisansüstü eğitim fırsatı

2024 YLSY Burs Programı ile öğrenciler 77 üniversite ve 20 farklı kamu kurumu adına, 37 ülkede öğrenim görme hakkı kazanacak.

Daha önceki yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumların yanı sıra, bu yıl ilk defa Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu adına da yurt dışına öğrenci gönderilecek.

2024 YLSY çalışmaları kapsamında ilan edilen burs kontenjanlarına, 439 farklı lisans alanından mezunlar başvurabilecek.

Lisansüstü öğrenim alanında burs tahsis edilecek bazı alanlar şöyle belirlendi:

"Uluslararası finans, hidrokarbon proses sistemleri, yapay zeka alanında planlama ve tahmin, deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği, veri analitiği, eğitimde yapay zeka teknolojileri, deprem araştırmaları, elektro optik sistemler, elektronik harp, yapay zeka ve büyük veri, insansız hava araçları, adli bilişim, bulut bilişim, otonom araç teknolojileri, uydu iletişim, uydu sistemleri, optik, elektro-optik ve fotonik, ileri malzeme bilimi, nesnelerin interneti, yapay zekada Türkçe konuşma tanıma ve sentezleme, sanayide dijital dönüşüm, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma, yaban hayatı koruma alanlarının yönetimi, hidrojen bor füzyon teknolojileri, biyoteknoloji, sismik yorumlama, dijital ekonomi, finansal teknolojilerde inovasyon, akıllı şehirler, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri, blokzincir teknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay öğrenme ve doğal dil işleme, yeşil teknolojiler ve yeşil dönüşüm, sağlıkta yapay zeka teknolojileri, deprem çalışmaları, deniz sondajları, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim."

Başvurular 23 Aralık'ta başlıyor

Adaylar, başvurularını 23-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) internet adresinden yapabilecek.

Öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yapmak üzere ilgili kadrolara atanacak.

20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı

Öte yandan, 1416 sayılı Kanun kapsamında üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere 1929'dan itibaren 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı.

Halihazırda 2 bin 994 burslu öğrenci 45 farklı ülkede lisansüstü eğitimine devam ediyor.

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