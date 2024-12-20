Bakan Tekin: Eğitimde yatırımlarımızın karşılığını TIMSS başarılarıyla alıyoruz

Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
TBMM'de 'Uludere' tartışması
TBMM'de 'Uludere' tartışması
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Eğitimde yatırımlarımızın karşılığını TIMSS başarılarıyla alıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda (eğitime) yapılan yatırımlar sayesinde TIMSS sınavlarında hem 4. hem de 8. sınıflar düzeyinde hem matematik hem de fen bilimleri alanında birçok ülkede konuşulan önemli başarı elde etmiş durumdayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 16:42, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:42
Yazdır
Bakan Tekin: Eğitimde yatırımlarımızın karşılığını TIMSS başarılarıyla alıyoruz

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tekin, Bartın Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Tekin, ardından Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Tekin, son yıllarda yapılan eğitim yatırımlarıyla Bartın'da da gerek derslik başına düşen öğrenci gerekse de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla Türkiye ortalamalarını yakaladıklarını söyledi.

Türkiye ortalamalarının, OECD ve dünya ortalamalarına çok yakın hatta birçok gösterge açısından üzerinde olduğunu, bunun mutluluk verici bir tablo olduğunu belirten Tekin, "Tüm bu yatırımların hayata geçirilmesine katkı veren valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il başkanları ve siyasetçilerimize müteşekkiriz. Eğitim ve öğretim altyapısı bu şekilde seferberlik ruhuyla birlikte çalışma azmiyle ancak mesafe katedebilir. Bu anlamda Bartın'da devam eden yatırımlarımız ve tamamlanma tarihleri gibi konuları da değerlendirdik. Önümüzdeki yatırım yılı itibarıyla burada yatırım programımıza alacağımız okulları da değerlendirdik." diye konuştu.

Tekin, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarının açıklandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda (eğitime) yapılan yatırımlar sayesinde TIMSS sınavlarında hem 4. hem de 8. sınıflar düzeyinde hem matematik hem de fen bilimleri alanında birçok ülkede konuşulan önemli başarı elde etmiş durumdayız. Bu başarımızda emek sarf eden bütün öğretmen arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen, 2002'den itibaren sürekli pozitif yönde seyreden bu gelişme trendini daha iyi bir noktaya taşımak. Bunu yapabilmek için de müfredatımızda güncellemeler içeren, uluslararası anlamda rekabet gücümüzü artırabilecek güncellemeler içeren, yeni bakış açılarını müfredatımıza yansıtan, eğitimde yeni yaklaşımları odağına alan ve bu kapsamda milli ve manevi değerlerine de bağlı, ülkesini seven, ülkesiyle gurur duyan bir kuşak yetiştirmek amacına da matuf olacak şekilde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini hayata geçirdik. İnşallah bununla beraber hem uluslararası göstergeler açısından hem de toplumun beklentileri açısından eğitim öğretim çıtamızı daha yükseğe çıkarmış olacağız."

Fiziki altyapı itibarıyla yapılanların takdire şayan olduğunu, teknolojik altyapı itibarıyla da okulların tamamında internet erişimine, etkileşimli tahta hizmetine ve dünyanın en zengin içerik portalı olan EBA'ya sahip olduklarını dile getiren Tekin, "Bütün bunlarla çocuklarımız, geleceğimiz güvence altında diyebiliriz. Bu vesileyle Bartın'da da sürece emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programda, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer ilgililer yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber