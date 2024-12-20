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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam bin 331 personel alınacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 17:50, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 611 sözleşmeli ve 720 kadrolu memur olmak üzere toplam bin 331 personel alınacak. İşe alınacakların 500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında, 20'si iklim değişikliği uzman yardımcılığında istihdam edilecek. Bakanlığa farklı ünvanlarda 200 engelli memur da alınacak. Sözleşmeli personel olarak ise mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik, 383 idari ve 45 destek çalışanı alımı yapılacak. Diğer yandan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizi büyütüyor, gücümüze güç katıyoruz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek, ailemize katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla kurumlarımızın ve hizmetlerimizin kapasitesini artıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli personel alımı KPSS puanına göre yapılacak

Bakanlığa 527 sözleşmeli personel alımının KPSS puanına göre yapılacağı ve başvuruların ÖSYM aracılığı ile 2025 yılı ocak ayında alınacağı açıklandı. Milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur ünvanlarındaki 500 personel alımının ise KPSS puan türü baz alınarak yazılı ve sözlü sınavın ardından gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, engelli memur alımının e-KPSS puanı baz alınarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyesinde farklı branşlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre gerçekleştirileceği kaydedildi.

İklim değişikliği uzman yardımcısı alımı için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden KPSS ve YDS puanına göre başvuruların yapılacağı, adayların 23 Aralık'ta gireceği sınavın ardından alınacak kişilerin belirleneceği ifade edildi. İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında alınacak bin 500 kişinin 2025 yılı Ocak ayında göreve başlayacağı, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki hizmet binalarının temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini destekleme kapsamında istihdam edileceği belirtildi.

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