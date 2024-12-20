Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
TBMM'de 'Uludere' tartışması
TBMM'de 'Uludere' tartışması
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
Ana sayfaHaberler Yaşam

Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü ile Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 18:06, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 18:12
Yazdır
Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ile Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Sınır kapısına gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlem için ailesiyle sıra bekleyen 2 yaşındaki Murfed İbrahim'in jandarma ekiplerine sarılması ve oyun oynaması dikkati çekti.

Jandarma ekibinin de sevgisini gösterdiği küçük İbrahim, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesiyle ülkesine gitti.

- "Tüm Türklere kapımız açık"

Yaklaşık 11 yıl önce ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan 24 yaşındaki Ahmed Kassar ve annesi de ülkelerine dönmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi.

Türk Kızılay İstanbul Toplum Merkezindeki Türkçe kursuna katılarak dil öğrenen Kassar, aynı merkezde dil ve kuaförlük kursuna katılan annesiyle işlemlerini tamamlayıp memleketi Halep'e döndü.

Kassar, giderken cebine harçlık koyarak kendilerini uğurlayan Türk komşularına teşekkür etti.

Ülkesine geçiş için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Türk Kızılayın kendisine yardımcı olduğu Kassar, gazetecilere, Halep'te annesiyle sıfırdan bir hayat kuracaklarını söyledi.

Bunun için heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Kassar, şöyle konuştu:

"Türkiye bizim ikinci memleketimiz. Ben her şeyi unuturum ama Türkiye'yi unutmam, Suriye'de doğdum ama Göztepe'de Türk arkadaşlarımla, dostlarımla büyüdüm. Onlara da buradan seslenmek istiyorum; hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin. Güney anneye de çok selam olsun, bana çok yardımcı oldu, o da benim ikinci annem. Helalleştik, Türkiye'de, biri uzun yola giderken harçlık verilirmiş, bana da harçlık verdiler, 'tekrar gel, kapımız hep açık' dediler. Gerçekten çok iyiler, bu dünyada iyi insanlar var. Biz de onları davet ettik, inşallah gelirlerse tüm Türklere kapımız açık. Onlar nasıl bize kapılarını açtılarsa bizim kapımız da her zaman onlara açık. Sizi bekliyoruz Halep'e, işler tam otursun, düzelsin siz de gelin bizim ülkemizi görün."

- Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan da geçişler sürüyor

- Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda da yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 11 yıl önce sığınan Ahmet Sabbak (40), ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Sabbak, "Türk halkından Allah razı olsun. Savaş bittiği için Suriye'ye dönüyoruz." diye konuştu.

9 yaşındaki Cudi Ali ise Türkçeyi okulda öğrendiğini belirterek, "Suriye'de savaş bitti, çok şükür gidiyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Ben Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.

Kilis Valisi Tahir Şahin de Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber