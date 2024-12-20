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Türkiye'den KKTC'ye ilaç ve tıbbi malzeme hibesi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hibe edilen ilaç ve sağlık malzemesinin ilk kısmı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçakla Ercan Havalimanı'na getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 18:13, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 18:13
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Türkiye'den KKTC'ye ilaç ve tıbbi malzeme hibesi

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Sağlık Bakanlığının gönderdiği 14 tondan fazla ilaç ve tıbbi malzemenin ilk kısmı, Ercan Havalimanı'nda KKTC Sağlık Bakanlığı Müdürü Ergin Tertemiz tarafından teslim alındı.

Türkiye'den KKTC'ye hibe edilen ilaç ve tıbbi malzemenin içinde onkoloji, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, MS, diyaliz, epilepsi, diyabet, solunum sistemi ilaçları, yoğun bakım enfeksiyon antibiyotikleri, oftalmik solüsyonlar, kardiyovasküler ilaçları ve serum çeşitlerinin bulunduğu öğrenildi.

İlaç sevkiyatının 2. bölümünün de akşam saatlerinde yine TSK'ya ait kargo uçağıyla Ercan Havalimanı'na getirileceği belirtildi.

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan KKTC Sağlık Bakanlığı Müdürü Tertemiz, 2024 yılında hiçbir hastaya ilaç sıkıntısı yaşatmamak adına çalıştıklarını belirtti.

Tertemiz, bir sonraki ilaç ihalesinin şubat ayında olduğunu, o tarihe kadar ülke genelinde eksik olan ilaçların Türkiye tarafından gönderildiğini ifade etti.

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de Türkiye'den hibe edilen ilaçların ülkesine ulaşmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin her zaman, her konuda yanlarında olduğu gibi ilaç konusunda da KKTC'den hiçbir desteğini esirgemediğini belirtti.

Bakan Dinçyürek, "Türkiye'den hibe olarak gelen ilaçlar elimize ulaştı, teşekkürler Türkiye'm." ifadesini kullandı.

Sevkiyatın tamamlanmasıyla eksikliği hissedilen ilaçların büyük bölümünün KKTC'ye ulaştırılacağını kaydeden Dinçyürek, ilaç ve tıbbi malzemenin ülke içindeki dağıtımının en hızlı şekilde yapılacağını vurguladı.

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