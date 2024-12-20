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İstanbul'daki terör örgütü 10 DHKP/C üyesi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 örgüt üyesi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 19:10, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 19:26
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İstanbul'daki terör örgütü 10 DHKP/C üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık'ta aşırı sol terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Taceddin Erol Ş. adlı hücre üyesinin üzerinden çıkan dijitallerin çözülmesi ile bir hücre deşifre edilmişti. Dijitallerde, DEV-GENÇ yapılanmasının 55. yıl etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerindende paylaştıkları tespit edilirken, aynı yapı içinde 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine yapılan terör eylemini gerçekleştiren Pınar Birkoç isimli örgüt mensubu ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu , sosyal medya üzerinden DEV-GENÇ ile ilgili paylaşım yaptıkları tespit ortaya çıkarılmıştı. Hücrede yer aldıkları ileri sürülen toplam 22 şüphelinin yakalanması için Salı günü başlatılan operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Yakalanan DHKP/C zanlılarının TEM Şubedeki ifade işlemleri bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sabah saatlerinde Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol yartı ile serbest bırakıldı.

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