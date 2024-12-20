Elçin öğretmen amansız hastalığa yenik düştü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki okulda görev yapan İngilizce Öğretmeni Elçin Ece, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek sevenlerini üzdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 22:07, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 22:08
Sultanhisar Zafer Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Elçin Ece bir süredir yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi görüyordu. Öğretmen Ece yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ece, Nazilli Yunus Emre Camii'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "İlçemiz Zafer Ortaokulu öğretmeni Elçin Ece'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza baş sağlığı dileriz" denildi.