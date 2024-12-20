7 ildeki FETÖ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı da bulunan şüphelilere yönelik 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analizler sonucunda, FETÖ'nün mahrem sorumluları tarafından kurum sınavlarına hazırlanmaları için örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirilen kişiler belirlenmişti.

Hakimlik, şüphelilerden 11'inin tutuklanmasına karar verdi. İtirafçı olan 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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