Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 21.12.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne yönelik değerlendirmelerimiz şu şekildedir:

1-Öğretmenleri kapsayan kariyer yönetmeliği 21.12.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

2-Öğretmenlikte 20 yılını tamamlayan öğretmenler "Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış" olmaları şartıyla başöğretmen olabilecek. Uzman öğretmenlik için ise öğretmenlikte 10 yıl hizmeti olmak ve "Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak" şartı aranacak.

3-Yönetmeliğin 13. maddesine göre, bu eğitim programı, Bakan Onayı ile belirlenecek. Program yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemleriyle verilecek.

4-Eğitim programına başvuru yapanları ve Uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası düzenlenecek öğretmenleri, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden İl değerlendirme komisyonu değerlendirecek. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelere 5 gün içinde itiraz edilecek ve itirazlar 10 gün içinde sonuçlandırılacak.

5-Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecektir. Başvuruların alınması, itirazların yapılması, itirazların karara bağlanması gibi süreçlere bağlı olarak tazminatların 15 Ocak maaşına yetişmesi mümkün olabilecektir. Ancak zaman kısalmıştır, süreç bazı öğretmenler açısından özellikle de durumu itiraza kalanlar açısından yetişemeyebilir de...

ADAY ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmenleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday öğretmen: Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk defa atama suretiyle atananları,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapan öğretmeni,

d) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki resmi örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan Bakanlığa bağlı resmi kurumları,

e) Eğitim programı: Bakanlıkça uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını,

f) Sertifika: Uzman Öğretmen Sertifikasını/Başöğretmen Sertifikasını,

g) Yetiştirme Programı: Aday Öğretmen Yetiştirme Programını,

ğ) Yönetici: Öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ile Milli Eğitim Akademisine bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde müdürlük ve müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylık Süreci ve Öğretmenliğe Atama

Adaylık

MADDE 5- (1) 18/10/2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ile 18/10/2024 tarihinden 1/9/2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek olanlar, mesleğe, memuriyete, görev yaptığı eğitim kurumuna ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla;

a) Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, memuriyete ve mesleğe hazırlığı içeren ve en az iki yüz kırk ders saati olacak şekilde planlanan hizmet içi eğitimden,

b) Görev alacağı eğitim kurumunun faaliyet alanları esas alınarak belirlenecek temel görevleri gözlemleyeceği ve bir danışman öğretmen nezaretinde kendisinin de tatbik edeceği uygulamalardan,

oluşan Yetiştirme Programına tabi tutulur. Adaylık süreci bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.

(2) Yetiştirme Programı, Bakanlığın ilgili birimince hazırlanarak Bakan Onayı ile uygulanır ve ihtiyaçlar doğrultusunda aynı usulle güncellenebilir.

(3) 18/10/2024 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile 18/10/2024 tarihinden 1/9/2025 tarihine kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler, birinci fıkra kapsamında aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

Danışman öğretmenin belirlenmesi

MADDE 6- (1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda aday öğretmenle aynı alanda olmak şartıyla sırasıyla; başöğretmen, uzman öğretmen, en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenden başlamak üzere öğretmenler arasından belirlenmesi esastır. Aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda aynı alanda öğretmen bulunamaması halinde aynı sıralama dikkate alınarak farklı alandan danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda danışman öğretmen niteliklerine sahip herhangi bir öğretmen bulunmaması durumunda sırasıyla; eğitim bölgesinde, ilçede, ilde bulunan öğretmenler arasından aynı usulle danışman öğretmen görevlendirilir.

(2) Adaylık sürecinde danışman öğretmenin eğitim kurumundaki görevinden ayrılması durumunda birinci fıkraya göre yeni bir danışman öğretmen görevlendirir.

Adaylık süreci

MADDE 7- (1) Aday öğretmenler, Yetiştirme Programı doğrultusunda, eğitim kurumu müdürleri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine tabi tutulur.

(2) Aday öğretmenler adaylık sürecini, danışman öğretmen ve danışman öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürünün sorumluluğunda geçirir. Bu süreçte aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı doğrultusunda;

a) Gözlem ve uygulama görevlerini yapmak üzere danışman öğretmen nezaretinde derse girmeleri,

b) Hizmet içi eğitimlerini tamamlamaları,

c) Eğitim kurumu müdürünün gözetiminde, eğitim kurumunun yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri gözlemlemeleri ve uygulama görevlerini yerine getirmeleri,

ç) İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda, atandıkları eğitim kurumu dışındaki eğitim kurumları ile diğer kurumlara yönelik gözlem ve uygulamalara katılmaları,

esastır.

(3) Yetiştirme Programı kapsamındaki hizmet içi eğitimler, merkezi ve/veya mahalli olarak yüz yüze eğitim ve/veya uzaktan öğretim yöntemleriyle verilir.

(4) Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programını tamamlamaları zorunludur. Belgeyle ispatı mümkün mazeretleri sebebiyle Yetiştirme Programı kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile gözlem ve uygulama görevlerini tamamlamayanların eksiklikleri bir yıl içinde tamamlattırılır. Belgeyle ispatı mümkün mazeretleri sebebiyle bir yıl içinde Yetiştirme Programını tamamlayamayanların adaylık süreci, ikinci yıl içinde tamamlattırılır.

Yetiştirme Programına ilişkin görev ve sorumluluklar

MADDE 8- (1) Danışman öğretmenin adaylık sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve rehberlik eder.

b) Aday öğretmene mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler ile bunlara ilişkin tecrübelerini aktarır.

c) Eğitim kurumu müdürü tarafından Yetiştirme Programı kapsamında verilen diğer görevleri yapar.

(2) Eğitim kurumu müdürünün adaylık sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki ilk beş iş günü içerisinde 6 ncı maddeye göre danışman öğretmen görevlendirir.

b) Aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda görevlendirilecek danışman öğretmen bulunamaması halinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilebilmesi için durumu ivedilikle eğitim kurumunun bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirir.

c) Adaylık sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır.

ç) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve tüm adaylık sürecinde aday öğretmene rehberlik eder.

(3) İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, eğitim kurumlarında adaylık sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır. Mazeretsiz olarak Yetiştirme Programını tamamlamayanların listeleri, il milli eğitim müdürlükleri tarafından Bakanlığa bildirilir.

Öğretmenliğe atama

MADDE 9- (1) Yetiştirme Programını tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları adaylık süreci sonunda valiliklerce kaldırılır ve ilgili mevzuat doğrultusunda öğretmenliğe atamaları yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerleme

Öğretmenlik mesleği kariyer basamakları

MADDE 10- (1) Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşur.

Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı için aranacak şartlar

MADDE 11- (1) Uzman öğretmen ünvanı için;

a) Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Halen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

şartları aranır.

(2) Başöğretmen ünvanı için;

a) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Halen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

şartları aranır.

(3) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar ile eğitim kurumu yöneticileri, aranan şartları taşımaları halinde uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilir.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra diğer şartları sağlamaları halinde uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilir.

(5) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programının kapsamı ve içeriği ile uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına ilişkin başvuru süreci ve diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Öğretmenlik veya uzman öğretmenlikte geçmiş sayılan süreler

MADDE 12- (1) Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır. Bu sürelere;

a) Aday öğretmenlikte geçen süreler,

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

c) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

ç) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta iken Bakanlığın diğer hizmet sınıflarında yer alan kadrolarına atananlardan, yeniden öğretmen olarak atananların diğer hizmet sınıflarında geçen süreleri,

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

e) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

f) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde tamamı,

g) Özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen ya da en az lisans düzeyinde mezun olup uzman öğretici ünvanlarında geçen hizmet süreleri,

ğ) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

h) Öğretmen veya aday öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında öğretmen veya aday öğretmen olarak görev yapmakta iken istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

ı) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta iken vekaleten veya geçici olarak diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara görevlendirilenlerin bu görevlerde geçen süreleri,

i) Ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler,

j) Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler,

k) Vekil öğretmenlikte geçirilen süreler,

dahil edilir.

Eğitim programı

MADDE 13- (1) Eğitim programı; Bakan Onayı ile belirlenir ve merkezi ve/veya mahalli olarak yüz yüze eğitim ve/veya uzaktan öğretim yöntemleriyle verilir. Eğitim programı Bakanlıkça belirlenecek dönemlerde düzenlenir.

(2) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dışındaki şartları taşıyan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi dışındaki şartları taşıyan uzman öğretmenler Bakanlıkça yapılacak duyuru doğrultusunda başvuruda bulunabilir.

İl değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 14- (1) İl değerlendirme komisyonu; il milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, il/ilçe milli eğitim şube müdürleri arasından il milli eğitim müdürünce belirlenecek iki üyenin katılımıyla oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla il değerlendirme komisyonu kurulabilir.

(2) İl değerlendirme komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) İl değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetleri il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerini yürüten birimince yürütülür.

İl değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 15- (1) İl değerlendirme komisyonu;

a) Eğitim programına başvuru yapanları,

b) Uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası düzenlenecekleri,

şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden değerlendirmekle ve bu değerlendirmelere yapılan itirazları sonuçlandırmakla görevlidir.

İl değerlendirme komisyonu değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 16- (1) İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelere, değerlendirme sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir.

Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler

MADDE 17- (1) Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden;

a) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı için düzenlenecek eğitim programına,

b) 11 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar uzman öğretmen/başöğretmen ünvanına,

başvuruda bulunabilir.

(2) Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin başvuru süreci Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(3) Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin başvuru süreci ise görev yaptıkları kurumlarca yürütülerek bu Yönetmelik hükümlerine göre şartları taşıyanların listesi Bakanlığa gönderilir.

Sertifika düzenlenmesi, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanından yararlanma

MADDE 18- (1) Uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı için aranan şartları taşıyanlara uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Öğretmen ünvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları ünvanlar için öngörülen haklardan yararlanmaya devam eder.

(3) Uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir. Ayrıca uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılan ünvanların iptali

MADDE 19- (1) Uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı alanlardan uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı için aranan şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılanların kazandıkları ünvanlar iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 20- (1) 12/5/2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlardan uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilir.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.