Asgari ücret için kritik hafta: Gözler dördüncü toplantıda

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Dördüncü toplantı için gözler yeni haftaya çevrilirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu toplantıda netlik kazanması bekleniyor.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağar: Temennimiz milletin kabul edebileceği bir ücret

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da komisyon toplantısında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, "Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz, milletin kabul edebileceği ve bir nebze olsun rahatlayabileceği bir ücret getirirler. Dolayısıyla hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahseder." dedi.

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TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ: YÜZDE 45 ARTI YÜZDE 20 REFAH PAYI

Kamuoyunda yükselen beklentinin etkisiyle 2025 asgari ücreti için masada bulunan taraflardan Türk-İş asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı. Rakamı açıklamak için Türk-İş Başkanı Atalay kameraların karşısına geçti.

2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin beklentilerini açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, taleplerinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olduğunu söyledi. Atalay, bu rakamın altında bir ücret verilirse karara imza atmayacaklarını açıkladı.

ERGÜN ATALAY'IN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ AÇIKLAMASI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yönelik taleplerini açıkladı. Atalay, bugüne kadar yapılan 3 toplantıda da hükümet ve işveren tarafının bir rakam söylemediğini belirterek, asgari ücret taleplerinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olduğunu söyledi.

Atalay, açıklamasında şunları söyledi:

"Asgari ücretin belirlenmesinde anti demokratik, 12 Eylül'den kalma bir yapı var. Bizim dışımızda Hak-İş ve DİSK de var. Buraya gelmeden önce onlarla da görüşüp, fikirlerini aldım.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar 3 toplantı yaptı ancak bir rakam çıkmadı.Maalesef çalışanların çoğu artık asgari ücret alıyor, şu anda asgari ücret geçim ücreti olmuş durumda. Asgari ücret büyük oranda özel sektörü ilgilendiriyor.

Ülkede kirada, doğalgazda, gıdada, eğitimde fiyat artışları ortada. Şu anda asgari ücretin alım gücü 11 bin lira civarına düşmüş durumda. Alım gücü emeklinin de, kamu işçisinin de düştü.

Şu anda herkes bir rakam veriyor, 28 binden 50 bine kadar giden.Türk-İş Başkanlar Kurulu olarak ise asgari ücret talebimiz en az 29 bin 583 liradır. Enflasyon artı yüzde 20 refah payı olarak bu rakamı belirledik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hep diyor ya ekonomi iyiye gidiyor diye, o zaman versinler refah payını. Talebimiz bu, bunu getirirlerse burada oluruz getirmezlerse masada olmayız."

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ BELLİ OLDU

TÜRK-İş asgari ücret talebini açıkladı. TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek asgari ücret rakamını açıkladı. Buna göre TÜRK-İş'in asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkiliyor.