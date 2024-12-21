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İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 07:40, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 07:41
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İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri, Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botlarla bölgeye geçen ekipler, durdurdukları botlar içerisindeki 65 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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