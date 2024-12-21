Boşandığı kadını öldürmeden önce kaç yıl hapis yatacağını araştırmış

Olay, 4 Ocak 2024'te Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 5'inin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Şefik Karaali, polis merkezine giderek teslim oldu. Şefik Karaali emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; çiftin aldatma iddiası nedeniyle boşandıkları, boşandıktan sonraki süreçte sanık Karaali'nin, evli oldukları dönemde Dağaşan'ın kendisini aldattığına yönelik şüpheler duyarak Dağaşan ile bu konuda tartıştıkları ifadeleri yer aldı. Kamera kayıtlarının da yer aldığı iddianamede savcı, tutuklu sanık Şefik Karaali'nin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma' suçu kapsamında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"MAKTULE TAMPON YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması Gebze 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Şefik Karaali, Tülay Dağaşan'ın annesi Gülbahar Dağaşan ve taraf avukatları katıldı. Sanık Şefik Karaali tahliyesini talep ederken, oğlu Arda Karaali ise babasından şikayetçi olmadığını söyledi.

ÖLDÜRMEYE KARAR VERİP CEZAEVİ İÇİN ÇANTA HAZIRLAMIŞ

Cumhuriyet savcısı duruşmada verdiği mütalaada, yeni bir hayata başlayan Dağaşan'ın hal ve hareketlerinden rahatsızlık duyan sanığın Dağaşan'ı bu konuda uyardığı, sanığın, Dağaşan'ın iş ve özel yaşantısını sürekli takip ederek hayatına müdahale etmeye ve rahatsızlık vermeye başladığı belirtildi. Savcı, Dağaşan'ın kendi istediği şekilde hayatını sürdürmesini kabullenemeyen sanığın, Dağaşan'ı öldürmeye karar verip bir plan yaptığı, bu plan doğrultusunda ruhsatsız tabanca temin ettiği, cezaevi şartları ve alacağı muhtemel ceza konusunda internet üzerinden araştırma yaptığı, cezaevinde kalacağı süre içerisinde gerekli eşyalar için çanta hazırladığını belirtti. Sanığın telefonunda yapılan incelemede maktulün başka adamlarla ilişkilerinin olduğunu iddia ettiği, 29 Ekim 2023 ve 4 Kasım 2023 tarihinde internet üzerinden kasten öldürme suçunun cezası, kadın cinayeti ile ve Kocaeli 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili araştırmalar yaptığı savcı tarafından ifade edildi.

Savcının mütalaasına karşı dinlenen tutuklu sanık Şefik Karaali, "Pişmanım böyle olsun istemezdim. Ben tasarlayarak cinayet işlemedim. Tamamen tesadüftür" dedi. Duruşma, dosyadaki eksiklikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

"BENİM YAVRUMU KARA TOPRAKLARDAN ÇIKARSIN VERSİN"

Duruşmanın ardından konuşan Tülay Dağaşan'ın annesi Gülbahar Dağaşan, "Benim yavrum 44 yaşındaydı; kara topraklara koydu. Benim yavrum daha baharın dalındaydı. Benim yavrumı yok etti. Benim yavrum kara topraklarda. Ağır ceza da alsa benim için hiç de bir şey ifade etmiyor. Benim yavrumu kara topraklardan çıkarsın versin. Benim yavrumun suçu neydi, günahı neydi? İşindeydi, gücündeydi; kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyordu. Benim yavrumu dalından kesti attı" diye konuştu.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİNİ SEVİNÇLE KARŞILADIK"

Duruşmayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Duygu Diarra adliye önünde yaptığı açıklamada, "Bugünkü ağırlaştırılmış müebbet talebini de sevinçle karşıladık. Umarız davanın sonucu da böyle olur. Gebze'de ve diğer illerde kadın cinayetleri davalarını takip etmeye çalışıyoruz. Daha fazla kadının öldürülmesini istemiyoruz" dedi.