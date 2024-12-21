Korkunç olay: Kız arkadaşının annesini öldürüp, intihar etti

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de, kız arkadaşının evine giden Mert Okumuş (24) çıkan tartışmada arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü (44) tabancayla vurdu.

Mert Okumuş, kadının aracını alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Arzu Açıkgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Samsun polisi alarma geçti ve kaçan Mert Okumuş'u yakalamak için seferber oldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) kameralarından Mert Okumuş'un idaresindeki otomobilin Canik ilçesi istikametine geçiş yaptığı tespit edildi. Polis ile şahıs arasındaki kovalamaca Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisleri karşısı viyadük üstünde son buldu.

Mert Okumuş yakalanacağını anlayınca seyir halindeki aracın içinde tabancayla kafasına ateş etti. Kaza yaparak duran otomobil, biri polis otosu 4 aracın da kaza yapmasına yol açtı.

Önündeki araca çarparak duran Mert Okumuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.