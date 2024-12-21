Patrona yok işçiye var!

Türkiye Gazetesinden Kaan Zengili'nin haberine göre; Avrupa'nın Türkiye'ye karşı vize tavrı uzun zamandır devam ediyor. Gerek iş insanları gerek turistler gerekse de eğitim maksadıyla Avrupa'ya gitmeyi planlayan Türkler vize alamıyor. Yüz binlerce başvuru 'ret' cevabı alıyor. İş dünyası temsilcileri fuarlara bile katılım sağlayamazken, yakın zamanda İtalya'da eğitim hakkı kazanan 1.000'e yakın Türk öğrencisinin, yaklaşık 5 aydır vize alamaması da yaşanan durumu özetliyor. Buna rağmen Avrupa'dan vize isteyen işçiye ise büyük kolaylık tanınıyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde çalışan mavi yakalı çalışanlar uzun vize almayı başarıyor.

150 AVRO YEVMİYE

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, iş dünyası olarak vize problemini uzun zamandır yaşadıklarını ifade ederek "Almanya ve Fransa gibi ülkeler altyapılarını yenilemeye başladı. Bu nedenle işçi açıkları var. Benim vize almakta zorlandığım ülkeler, sıva ustasına hemen vize veriyor. Üstelik 150 avro gibi çarpıcı yevmiye ödüyorlar ki bizim böyle parayı vermemiz mümkün değil" dedi.

Sektördeki eleman sorununa da dikkat çeken Eren "Deprem bölgesinde ve büyükşehirlerdeki yeniden inşa ve kentsel dönüşüm projelerinin de etkisiyle, yüksek ücretlere rağmen büyük bir ara eleman açığı bulunmaktadır. Yurt dışı projelerimize daha fazla Türk çalışan götürme hedefimizi yerine getirememe üzüntüsü bir yana, ülkemizdeki şantiyelerimize bile, Orta Asya ve Uzak Doğu'dan eleman getirmek zorunda kalıyoruz. Tüm gençlerimizi üniversite diploması sahibi olmaya yönlendiren anlayışı el birliği ile ortadan kaldırmalıyız. Eğitim sistemimizi ekonomimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeli, üniversite mezunlarımızı da hem nitelik hem de nicelik olarak bir planlamaya ve geliştirmeye tabi tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

EZBERE YAKLAŞIMLARI VAR

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, iş dünyası olarak Avrupa'nın vize uygulamasından rahatsız olduklarını belirterek "Konuyla ilgili AB'nin üst düzey yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde ezberlenen yaklaşımlar görüyoruz. Önce vize başvuruları çok arttı, yetişemiyoruz diyorlar. İkinci olarak da vize verdikleri kişiler içinde geri dönmeyenlerin sayısının çok fazla arttığını öne sürüyorlar. İkisinin de doğru olmadığını kendilerine ifade ediyoruz. Siz, başvuranlara 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi kısa süreli vize verdiğiniz için o kişi tekrar müracaat etmek zorunda kalıyor. Başvuru sayısında artış yok, burada bir mükerrerlik var" dedi.

GEREKÇELERİN ALTI DOLU DEĞİL

Şekip Avdagiç, AB'nin vize problemine mülteci problemini gerekçe göstermesinin de çelişkili ve teknik olarak karşılığı olmayan bir tutum olduğunu vurgulayarak "Geliyor, mülteci olarak kalıyor iddiasını ileri sürüyorsunuz. Siz o kişiye 1 haftalık veya 10 yıllık vize verdiğiniz zaman ne değişiyor? 1 hafta verdiğinizde de ülkenizde kalacağı varsa kalıyor. Yani vizeyi kısa vermiş olmanız, onun kalma kararını değiştiren bir şey değil. Onun teknik bir karşılığı bizim nezdimizde yok" ifadelerini kullandı.