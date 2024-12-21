Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava ile Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in batı ve orta kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklı yağışların etkili olacağını duyurdu. Malatya, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Gümüşhane çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Yağışlar, batı ve güney bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülürken, Sivas, Yozgat, Erzincan, Bolu ve Tunceli gibi illerde karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağışlar; Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor..

Meteorolojiden uyarılar

Kuvvetli yağış: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile İç Anadolu'da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına: Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Buzlanma ve çığ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi ve iç bölgelerde buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Bölgelere ve illere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur, Sivas ve Yozgat'ın yüksekleri ile Konya'nın güneybatısının yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Giresun'un iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde batı kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı