İYİ Parti'de eski isimler geri dönüyor

İYİ Parti'de eski yönetimle arası bozuk olduğu için partiden ayrılan isimler dönüş hazırlığında.

Yenişafaktan Mehmet Güney'in haberine göre: Eski Genel Başkan Meral Akşener ile sorun yaşayıp istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı desteklememe kararının ardından istifa eden Yüksel Arslan, yeniden İYİ Parti'ye katılmak için görüşme yapıyor.

İki ismin gündem yoğunluğunun düşmesinin ardından rozet takması bekleniyor.

Yüksel Arslan

Ümit Dikbayır