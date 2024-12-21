İYİ Parti'de eski isimler geri dönüyor
İYİ Parti'den ayrılan isimler geri dönüş hazırlığında. Eski Genel Başkan Meral Akşener ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Mansur Yavaş'ı desteklememe kararına tepki göstererek ayrılan Yüksel Arslan'ın, partiye yeniden katılmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 09:01, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 09:05
İYİ Parti'de eski yönetimle arası bozuk olduğu için partiden ayrılan isimler dönüş hazırlığında.
Yenişafaktan Mehmet Güney'in haberine göre: Eski Genel Başkan Meral Akşener ile sorun yaşayıp istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı desteklememe kararının ardından istifa eden Yüksel Arslan, yeniden İYİ Parti'ye katılmak için görüşme yapıyor.
İki ismin gündem yoğunluğunun düşmesinin ardından rozet takması bekleniyor.
Yüksel Arslan
Ümit Dikbayır