Siber zorbalık gençliği depresyona sürüklüyor

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, sigara kullananların kullanmayanlara göre şiddet davranışlarını 3 kat daha fazla gösterdiğine dikkat çekti.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Otrar, zararlı alışkanlıkların şiddetle olan ilişkisine yönelik bilgiler verdi.

Otrar, "Kötü beslenme ve içki kullananlarda kullanmayanlara göre şiddet gösterme eğilimi 2 kat daha fazla. Sigara kullananlar kullanmayanlara göre şiddet davranışlarını 3 kat daha fazla gösteriyor. Ruh sağlığıyla ilgili sorunları olanlar, olmayanlara göre 4 kat fazla şiddete yatkın. Erken yaşta hamilelikte 6 kat, şiddete bulaşmış olmada 7 kat, uyuşturucuda 11 kat artış görülüyor. Öfke yönetimi konusunda yaklaşık 15 milyon 500 bin öğrenciye, 663 bin 518 veliye ve 126 bin öğretmene ulaşıldı" dedi.

Bakanlık olarak çocukların şiddet algısına yönelik bir araştırma yaptıklarını belirten Otrar,

"Sosyal medyada ya da internet ortamında tehdit edilme, görsellerin paylaşılmasıyla ilgili tehdit edilme, bu görsellerin fiili olarak paylaşılmasından daha yüksek kaygı ve şiddet algısı oluşturuyor. Sosyal medyada mobbinge uğrayan gençlerde depresyon tetikleniyor. Bundan 10 yıl önce olmayan siber zorbalık, bugün liste başında. Şiddet aktarımı döngüsünü kırmaya çalışıyoruz. Değişimlerin hepsini sıkı şekilde takip ediyoruz. Önleyici politikalarımızı artırarak güçlendireceğiz" değerlendirmesini yaptı. Otrar, "0-18 yaş arasında çocuklarımızın eğitimiyle ilgili aile eğitimi konusunda geliştirdiğimiz programımız var. Erken yaşta evlilik, erken yaşta gebelik ve doğumlar, boşanma, töre, namus cinayetleri, şiddet gibi konularda bilgiler verip ebeveynlerin farkındalıkları artırılmaya çalışılıyor" diye konuştu. Yeni bir aile eğitim programı başlattıklarını da söyleyen Otrar, "Aile eğitim programımızın içerisinde dijital güvenlik, mahremiyet gibi hususların da ele alındığı başlıklar var. Verdiğimiz eğitimler okulun içinde olduğu kadar okul dışındaki platformlarda da sürer" ifadesini kullandı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli ise, "Okul öncesinden ortaöğretim sonuncu sınıfa kadar çok sayıda dersin içerisinde ve yine bahse konu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kendi içerisindeki modellerde kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili önemli maddeler yer alıyor" açıklamasında bulundu.