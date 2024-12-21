Ankaragücü'nde Kenan Koçak'la yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Kenan Koçak ile yollar ayrıldı.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada,

"Teknik direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



