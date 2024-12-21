Dini değerleri aşağılayan paylaşım yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada işlenen suçlarla ilgili yürütülen çalışma kapsamında, bir platformda paylaşılan videoda dini değerleri alenen aşağılayacak ifadeler kullanıldığını belirledi.

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