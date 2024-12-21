Mustafa Keser kansere yakalandı

Sanatçı Mustafa Keser, katıldığı bir davette kanser olduğunu duyurdu.

Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser'e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

Keser, yaptığı açıklamada, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi. Magazin Burada'nın haberine göre, 1 ay önce kanser olduğunu öğrenen Mustafa Keser'in son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.

Usta sanatçı Keser'in eşinin de kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.