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Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 11:10, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 12:05
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Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü.

Sağlık Bakanlığı, olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

Karslı, "4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de, saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımı'nın 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

Olayda 4 sporcunun çığ altında kaldığını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"3 sporcu kendi çabalarıyla çıkıyorlar fakat 16 yaşındaki bir sporcumuz, ilk çıktığında nefes aldığını ifade etti arkadaşlarımız, sonrasında kurtarılamıyor ve hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. 1 sporcumuz hayatını kaybetti, 3 yaralımız var.

15 sporcu ve bir antrenörle beraber 16 kişi vardı. 3 yaralımızın durumu iyi, bir sıkıntı yok. Kurtarma çalışmalarımız sona erdi."

Hayatını kaybeden sporcunun 16 yaşındaki Emre Yazgan olduğu öğrenildi.

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