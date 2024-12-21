Sporcuların üzerine çığ düştü: Çok sayıda yaralı var

Erzurum Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü.

Sağlık Bakanlığı, olayda 5 kişinin yaralandığını bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

Karslı, "4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de, saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımı'nın 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

Olayda 4 sporcunun çığ altında kaldığını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"3 sporcu kendi çabalarıyla çıkıyorlar fakat 16 yaşındaki bir sporcumuz, ilk çıktığında nefes aldığını ifade etti

15 sporcu ve bir antrenörle beraber 16 kişi vardı. 3 yaralımızın durumu iyi, bir sıkıntı yok. Kurtarma çalışmalarımız sona erdi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." bilgisi verildi.